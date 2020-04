Prefeitura de Igreja Nova promove ações de prevenção ao coronavírus em filas

O isolamento social ainda é a melhor forma de conter o contágio pelo Coronavírus. Mas nos casos em que é necessário romper o isolamento é preciso tomar algumas precauções e foi pensando nisso que a Prefeitura de Igreja Nova, por meio das Secretarias de Saúde e Administração, resolveu ajudar as instituições financeiras (bancos, lotérica e correspondentes bancários) presentes no município a organizarem as filas de atendimento.

A administração municipal cedeu cadeiras para que a população possa aguardar sua vez fora do estabelecimento com uma distância segura, de pelo menos um metro e meio entre cada assento, e a Guarda Municipal está trabalhando em conjunto para garantir o distanciamento e manter a ordem.

Além dessa ação, a Saúde tem conscientizado a população a só sair de casa se estritamente necessário, protegida por máscara e a fazer a higienização frequente das mãos.

Com assessoria