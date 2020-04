Prefeitura de João Pessoa (PB) convoca selecionados no processo seletivo para combate ao Coronavírus

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria de Administração (Sead), publicou na última sexta-feira (17/04) o 1º Chamamento do Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 01/2020. Os novos contratados devem começar os trabalhos imediatamente, após se apresentarem na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para reforçar no combate ao novo Coronavírus. Acesse o link para conferir a lista completa dos convocados.

Próximos passos:

Os profissionais convocados devem se apresentar, munidos de todos os documentos que constam no edital, na Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Júlia Freire, s/n, no bairro da Torre. Esta apresentação deve acontecer nos dias 20 (segunda), 22 (quarta) e 23 de abril (quinta). Após comprovação dos documentos, os profissionais devem começar os trabalhos imediatamente na Rede Municipal de Saúde (Hospitais, UPA´s e USF´s).

Processo seletivo:

A seleção contou com 12.114 inscritos, que foram avaliados de acordo com os critérios estabelecidos pela SMS e especificados no edital. Os outros classificados serão convocados de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal da Saúde, o que deve ser feito de forma gradativa.

O processo contemplou profissionais de variados níveis, com carga horária de 30 ou 40 horas semanais e salários que vão de R$ 1.481,02 a R$ 8.853,14. Do total de vagas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência.

As vagas foram para assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo, técnico de laboratório de análises clínicas, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, agente administrativo, auxiliar de farmácia, porteiro, auxiliar de copa e cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, condutor de ambulância e maqueiro.

Com informações da Prefeitura de João Pessoa (PB).