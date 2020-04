Prefeitura de Neópolis instala lavatórios na feira livre da cidade

Intenção é que consumidores lavem as mãos para prevenção da COVID-19

Secretaria Municipal de Saúde de Neópolis, através da equipe de controle ao coronavírus, disponibilizou neste sábado (11) e domingo (12) três pias públicas para a higienização das mãos das pessoas que trafegam na feira livre do município.

Na oportunidade a Equipe de Vigilância Sanitária de Neópolis e outros profissionais de diversas áreas, estarão realizando ações de controle de aglomerações de pessoas e orientando os feirantes sobre os cuidados necessários de prevenção contra a doença, conforme decreto do Governo do Estado no combate ao Covid-19.

A cena é inusitada de primeira vista, mas logo a população entender que a melhor forma, até o momento, de se previnir do coronavírus é uma boa higienização das mãos, além de distanciamento de 1,5m a 2m entre as pessoas.

Da Redação com informações de Ed Sousa