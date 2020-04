Após instalação de barreiras sanitárias na entrada da cidade de Penedo, devido à prevenção ao coronavírus, algumas situações atípicas foram registradas, uma delas foi a proibição da entrada de pessoas que não residem em Penedo, como os piaçabuçuenses e igrejanovenses que costumam vir à Penedo, principalmente para realizar operações bancárias.

Pensando nisso, a Prefeitura de Penedo emitiu um comunicado onde estipula dias e horários para que moradores da cidade de Piaçabuçu e Igreja Nova possam ter acesso à Penedo e consequentemente realizarem transações nas agências bancárias localizadas na cidade penedense.

Confira comunicado na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde de Penedo informa que será permitido o acesso de moradores de Piaçabuçu nas barreiras sanitárias, aos usuários do Banco do Brasil, excepcionalmente nos dias 02,03, 04, 06,07 e 08 a partir das 14 horas.

Nos dias 08 e 09 será permitido o acesso dos clientes dos Municípios de Piaçabuçu e Igreja Nova para o Banco do Nordeste.

O cliente deverá portar o cartão do banco, documento de identificação e comprovante de endereço.