Em decreto publicado nesta sexta-feira, 24 de abril, a Prefeitura de Penedo prorroga medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do COVID – 19 (Coronavírus) no âmbito do Município de Penedo, além de dar outras providências.

De acordo com o decreto municipal Nº 673, fica suspenso, em território municipal, a partir do dia 21 de abril até o dia 5 de maio, podendo ser prorrogado ao final desse período, o funcionamento de:



I – bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres;

II – museus, cinemas e outros equipamentos culturais, públicos e privados;

III – templos, igrejas e demais instituições religiosas, permitindo seu

funcionamento interno;

IV – academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares;

V – lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio, ou serviços de

natureza privada;

VI – galerias, centros comerciais e estabelecimentos congêneres, salvo

supermercados, farmácias e locais que prestem serviços de saúde no interior dos referidos

estabelecimentos; e

VII – eventos e exposições;

1º No prazo a que se refere o caput deste artigo, também ficam

vedadas/interrompidas:

a) qualquer atividade de comércio nas praias fluviais, lagoas, rios e piscinas

públicas ou outros locais de uso coletivo e que promovam a aglomeração de pessoas;

b) operação do serviço, no âmbito municipal, de transporte rodoviário

intermunicipal de passageiros, regular e complementar, bem como os serviços de receptivos; e

c) operação do serviço de trens urbanos.

2º Não incorrem na vedação de que trata este artigo:



a) os órgãos de imprensa e meios de comunicação e telecomunicação em

geral;

b) serviço de call center;

c) os estabelecimentos médicos e odontológicos, hospitalares, laboratórios de

análises clínicas, farmacêuticos, clínicas de fisioterapia e de vacinação, psicólogos, terapias

ocupacionais, fonoaudiólogos, para serviços de emergência ou consulta com hora marcada, e as óticas;

d) distribuidoras e revendedoras de água e gás;

e) distribuidores de energia elétrica;

f) serviços de telecomunicações;

g) segurança privada;

h) postos de combustíveis;

i) funerárias;

j) estabelecimentos bancários e lotéricas;

k) clínicas veterinárias, lojas de produtos para animais, lojas de plantas,

serviços de jardinagem e lojas de defensivos e insumos agrícolas e animais;

l) lojas de material de construção e prevenção de incêndio;

m) indústrias, bem como os respectivos fornecedores e distribuidores;

n) lavanderias, lojas e estabelecimentos de produtos sanitizantes e limpeza, e

demais do segmento vinculado a área de limpeza e que garantam melhorias na higienização

da população;

o) oficinas mecânicas, lojas de autopeças e estabelecimentos de higienização

veicular, com hora marcada e sem aglomeração de pessoas;

p) papelarias, bancas de revistas e livrarias;

q) estabelecimento de profissionais liberais (arquitetos, advogados,

contadores, corretores de imóveis, economistas, administradores, corretores de seguros,

publicitários, entre outros), desde que ocorra com hora marcada, sem aglomeração de pessoas

e disponibilização de álcool gel 70% para clientes e funcionários;

r) concessionárias e revendedoras, de carros e motos, seguindo as normas

estabelecidas pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AL, por meio de portaria

de seu Diretor Presidente; e

s) lojas de tecidos e aviamentos, facilitando a fabricação de máscaras.

