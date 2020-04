Prefeitura Municipal de Irani SC 2020 tem provas suspensas devido ao Coronavírus

A Prefeitura Municipal de Irani em Santa Catarina, retifica editais de concurso e processo seletivo para preenchimento de 19 de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 03 de maio de 2020, foram suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

EDITAL nº 01/2020 de concurso público (19 vagas): fiscal de tributos (1); médico – ESF (3); agente administrativo (1); auxiliar de creche (1); técnico em radiologia; agente comunitário de saúde – ACS (1); agente de copa e limpeza (1); psicólogo (1); professor de inglês (2); professor de português (2); supervisor escolar (1); farmacêutico (1); técnico em agropecuária (1); técnico em informática (1); agente de controle interno (1); e agente de controle patrimonial (1).

EDITAL nº 01/2020 de processo seletivo (CR): agente de copa e limpeza e técnico em enfermagem plantonista.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de março até às 17h do dia 20 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora NBS Provas. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso e processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, informática básica, conhecimentos gerais e atualidades, e conhecimentos específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão realizadas no dia 03 de maio de 2020.

A seleção será válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



Informações do concurso