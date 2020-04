Premier League estuda fim da temporada com portões fechados e em sede única

​Competição nacional mais valorizada do futebol, a Premier League vive um dilema: retomar ou não a disputa da temporada 2019/2020. Pois nesta segunda-feira a imprensa inglesa repercute de forma bastante forte a possibilidade de a competição ter suas rodadas finais com portões fechados. Isso aconteceria imediatamente após o “ok” das autoridades de saúde locais para a bola voltar a rolar.

Nos bastidores, dirigentes já se movimentam neste sentido. Segundo a Sky Sports, o diretor de competições da Premier League, Richard Garlick, trabalha ao lado do médico e conselheiro Mark Gillett para estabelecer as bases de uma possível retomada. E, diante deste cenário, se pensa até mesmo em fazer as partidas restantes em uma única cidade (a capital Londres, claro). Seria uma espécie de “Festival de Futebol”, com vários duelos sendo realizados no mesmo dia. Assim, as delegações ficariam concentradas, evitando grandes deslocamentos.

A associação que comanda o futebol inglês já ofereceu o estádio de Wembley e também o St. George’s Park, centro de treinamentos das seleções do país, para alocar os jogos. Bastaria, apenas, a Liga oficializar o pedido. A disputa foi interrompida faltando nove rodadas para o final (alguns times ainda têm dez jogos a disputar). O líder Liverpool possui nada menos que 25 pontos de vantagem (82 a 57) sobre o Manchester City, segundo colocado. Ou seja, quando a competição voltar, será questão de tempo para se conhecer o campeão de forma matemática. Na zona de rebaixamento estão Bournemouth, Aston Villa e Norwich.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.