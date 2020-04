Presidente confirma sondagens da Itália por jovem jogador do Grêmio

​Titular absoluto do meio-campo do ​Grêmio, o volante Matheus Henrique pode ter o seu futuro abreviado na equipe gaúcha. Isso por conta da sondagem de clubes europeus em cima do futebol do camisa 7.

A confirmação de que existem interessados no atleta veio por parte do presidente do Tricolor, Romildo Bolzan Júnior, que concedeu entrevista à rádio Si Gonfia la Rete. Segundo o dirigente, é esperada para os próximos meses uma tentativa concreta para levar o jogador de 22 anos da Arena. “Existem algumas equipes italianas seriamente interessadas no Matheus Henrique. É um atleta que já faz parte da seleção e que é uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer”, disse.

Matheus Henrique tem contrato com o Grêmio até 2023 e, recentemente, fez parte do elenco do Brasil que garantiu vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, agora adiados para 2021. Para fechar as contas, o clube gaúcho, inevitavelmente, terá que negociar algum atleta durante a atual temporada. E essa necessidade aumentou ainda mais por conta da pandemia de coronavírus, que interrompeu o calendário do futebol e, por consequência, a entrada de receita nos cofres.

