Marcelo Lins Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Penedo, informou através do seu Instagram, na tarde desta sexta-feira, 03 de abril, que as pessoas desconsiderem mensagens vinda do seu Whatsapp, pois o mesmo sofreu ataque e hackers, segundo ele.

A modalidade de clonagem de números Whatsapp tem aumentado em todo o mundo, principalmente no Brasil. Pessoas de má índole usam ferramentas para invadir a conta do Whatssap e depois usam o número para trocar mensagens com contatos recentes, se fazendo passar pelo dono do número e pedindo que depositem dinheiro em conta de terceiros, alegando que não conseguiu transferir eletronicamente devido a um problema distinto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Pereira (@marcelinhovereador) em 3 de Abr, 2020 às 12:34 PDT

COMO ACONTECE?

Os golpes que estão sendo aplicados no Brasil atualmente estão usando esse sistema de confirmação, para evitar que o usuário recupere o controle rapidamente. Para solicitar uma segunda vez o código de confirmação, é necessário aguardar sete dias. Mesmo que você não tenha acesso ao seu número de segurança, a sua conta será desconectada de outros aparelhos quando você inserir o código de seis dígitos que for reenviado por SMS.

Nesse período avise TODOS os seus contatos que o seu aparelho foi invadido e que as pessoas não devem fazer nenhum tipo de depósito e nem fornecer dados para a sua conta de WhatsApp. Envie SMS para as pessoas que estão registradas em seu smartphone falando sobre o que ocorreu e oriente que elas não forneçam seus dados de segurança, se algo semelhante ocorrer com elas.

O QUE FAZER SE ACONTECEU COM VOCÊ?

O WhatsApp recomenda que você desative o aplicativo do smartphone, faça o download novamente e tente entrar com o seu número normalmente, como se estivesse sendo feito pela primeira vez. Será enviado uma confirmação por SMS com o código de ativação, esse número não deve ser compartilhado com ninguém, pois ele é modo como os desenvolvedores vão manter a sua segurança. Assim que você conectar em seu aparelho, quem estiver logado com seu número será desconectado automaticamente.

Se for solicitado ume você não o souber, ou não tiver acesso, isso quer dizer que o invasor usou o sistema deEsse sistema é fornecido pelo próprio WhatsApp para manter a confirmação mais segura.

Da Redação