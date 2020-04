Presidente diz que Jesualdo quer mais dois reforços para o Santos; atleta do São Paulo está na mira

​ O presidente dos Santos, José Carlos Peres, afirmou que Jesualdo Ferreira, atual técnico do Peixe, tem o desejo de reforçar o elenco do time com a contratação de dois jogares. O técnico português não pediu ‘diretamente’ ao clube, mas sugeriu que a equipe precisa de um volante e um lateral-esquerdo. Segundo informações trazidas pelo site ​UOL Esporte, para a segunda função, a mira está em Léo Pelé, jogador do ​São Paulo .

“Jesualdo é extraordinário, experiente e não pediu nada até agora, nenhum reforço. Única coisa que ele comentou foi sobre um lateral-esquerdo e um volante, o que bate com o que pensamos. Entendemos que falta um volante e um lateral. Estamos vendo no mercado nacional e internacional e vamos passar para ele dar o aval”, disse Peres, em entrevista ao jornalista Jorge Nicola.

O Santos possui apenas um atleta como lateral-esquerdo: Felipe Jonatan, um dos destaques da temporada. O zagueiro Luan Peres ganhou a titularidade, enquanto o defensor Wagner Leonardo e o meia Jean Mota passaram por improvisações no clube.

Já para a função de volante, Jesualdo Ferreira confia no camisa 5 do Peixe, Alison, que até se tornou capitão, mas o atleta estava lesionado quando ocorreu a paralisação do futebol em meio à pandemia do coronavírus. Na ausência de Alison, o time conta com Jobson e Sandry, já que Diego Pituca não apresenta tanto destaque e não atua no estilo recuado.

Desde que aceitou comandar a equipe paulista, o português não teve nenhuma peça contratada a seu pedido. O Peixe negociou com o mercado da bola, trocando Victor Ferraz e os direitos de Vitor Bueno por Madson e Raniel.





A equipe santista ainda perdeu outros jogadores em relação a 2019. Além de Victor Ferraz, o clube perdeu titular como Jorge, que retornou ao Mônaco, da França; Gustavo Henrique, que foi para o ​Flamengo; e o goleiro Vanderlei, que perdeu a titularidade para Everson, e foi vendido ao ​Grêmio.

Outros membros que deixaram o Santos são Felipe Aguilar, vendido ao Athlético-PR; o atacante paraguaio Derlis González, liberado para atuar no Olímpia, do Paraguai, e o meia Christian Cueva, que saiu após ter uma passagem ‘despercebida’ no Santos, para o Pachuca, do México.