Presidente do Corinthians critica imediatismo e cita ‘perdas’ do clube ao defender Luan

​Apontado como ‘Rei da América’ em 2017 – após uma temporada exuberante pelo Grêmio -, Luan foi a grande contratação do ​Corinthians no início de 2020. Torcedor do time paulista desde criança, o meia-atacante causou euforia na Fiel ao vestir o manto pela primeira vez, mas seus primeiros momentos como jogador alvinegro não causaram a mesma empolgação.

Apesar do início pouco impactante de jornada no Timão, Luan conta com a confiança integral da diretoria alvinegra, em especial junto a Andrés Sanchez. Em entrevista concedida à Fox Sports e repercutida pelo ​UOL Esportes, o presidente criticou o imediatismo que toma conta do futebol brasileiro e citou alguns grandes jogadores que o clube perdeu por impaciência.

“ Nós perdemos grandes jogadores porque não esperamos. Marquinhos, Éverton Ribeiro, Weverton, que saíram do Corinthians praticamente enxotados, porque nem a imprensa e nem a torcida deu esse tempo que o jogador precisa”, afirmou.

O mandatário reforçou o respaldo ao camisa 7 e seguiu enumerando atletas, desta vez os que ‘vingaram’ após longo período de irregularidade: “ Luan vai ser esse jogador pensante, que vai ajudar a fazer esse time jogar. É que ele está há 30 dias no Corinthians, tem um timing. O Danilo, quando chegou no Corinthians, demorou quase um ano para se firmar. O Paulinho chegou no Corinthians e demorou seis meses para se firmar. O Felipe, que hoje é um dos maiores do mundo, ficou praticamente dois anos sem treinar no Corinthians e virou o que virou. O Corinthians é diferente de tudo”, concluiu.

