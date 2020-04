Presidente do Cruzeiro testa positivo para o Covid-19, mas vê melhoras em seu quadro

​Depois do CEO Sandro González, agora foi a vez do presidente em exercício do ​Cruzeiro, José Dalai Rocha, testar positivo para o novo coronavírus. E mais: Alexandre Faria, outro membro do Conselho Gestor, também está com o Covid-19.

Corona vírus e seus milagres: – Fez todo mundo esquecer o Ronaldinho preso no Paraguai.

– Ninguém mais lembra da herança do Gugu.

– A Marielle finalmente descansou em paz.

– As manchas de óleo no litoral brasileiro sumiram. SÓ NÃO TIROU O CRUZEIRO DA SÉRIE B — Pedro Bougleux (@PedroBougleux) March 29, 2020

Os integrantes da diretoria executiva da Raposa já estão há pelo menos duas semanas trabalhando de casa por conta pandemia. A maioria deles pertence ao grupo de risco por ter mais de 60 anos, mas Dala Rocha, através de um vídeo divulgado na rede social pelo seu filho, o jornalista Fernando Rocha, tratou de tranquilizar os torcedores. Segundo ele, o quadro tem evoluído positivamente.

“Oi, meus amigos. Estou aqui para confirmar que realmente recebi, nesta manhã, uma visita indesejável do coronavírus. Fiz os exames, testou positivo, mas estou passando bem, cumprindo as prescrições médicas, que são repouso, muita calma, boa alimentação, vitamina D…estamos saindo dessa, se Deus quiser. Hoje, eu estou melhor do que ontem, e amanhã certamente estarei melhor do que hoje. Quero agradecer as mensagens calorosas, mensagens tão amigas que estou recebendo. Isso está me dando muita força. Afinal, sei que são nove milhões de corações cruzeirenses pulsando na mesma direção. Muito obrigado. Vamos sair dessa”, disse o dirigente, que está com 81 anos. Existe, assim, o pedido para que as medidas de proteção sejam reforçadas por parte dos cruzeirenses, sejam eles gestores ou funcionários que tiveram contato com os infectados.

