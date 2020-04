Presidente do Flu dá detalhes sobre possíveis chegadas de Fred e Thiago Silva

​O que é o sonho e o que é realidade? O torcedor do ​Fluminense vive a expectativa de receber reforços de peso. E, através de uma transmissão ao vivo no Instagram do Fox Sports, o presidente Mário Bittencourt deu detalhes sobre a possibilidade de o clube recontratar o centroavante Fred e o zagueiro Thiago Silva.

O atacante está livre no mercado após conseguir uma liminar que o desvincula do Cruzeiro. As conversas, segundo o mandatário tricolor, ainda não começaram. A ideia é evitar que, em se acertando com o atleta, se corra qualquer risco de reviver o caso Gustavo Scarpa, em que houve uma verdadeira batalha judicial com o Palmeiras. No entanto, obviamente que existe o interesse em seu futebol. “Nesse momento, ele é um jogador livre e nossa vontade é repatriá-lo. Torcemos não apenas para ele voltar, mas para voltar e encerrar a carreira no Fluminense de uma forma grandiosa, como deve ser, e depois continuar trabalhando com a gente em outro cargo. Na era moderna, é o nosso maior jogador”, disse Bittencourt.

Sobre o defensor, o presidente foi um pouco mais cauteloso. Muito embora o desejo do atleta seja terminar sua trajetória no futebol vestindo a camisa do Fluminense, o retorno dificilmente acontecerá em um prazo tão curto. “O Thiago nos visitou recentemente e nós tivemos uma longa conversa. Ele foi muito claro que tem como pretensão ficar na Europa até a Copa do Mundo de 2022. A leitura dele é que, se continuar por lá, tem mais chances de ir ao Mundial. Por isso, a tendência é de que, caso não fique no Paris Saint-Germain, busque outra equipe por lá. Mas, claro, se alguma coisa mudar, ele sabe do nosso desejo e também da nossa condição, já que também não temos como chegar nem perto daquilo que recebe atualmente”, destacou o dirigente. Bittencourt ainda descartou qualquer especulação sobre uma possível volta do lateral-direito Mariano, que atualmente defende o Galatasaray, da Turquia, e ficará livre na próxima janela de transferências.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.

Para mais notícias do Fluminense, clique ​aqui.