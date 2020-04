Presidente do Fluminense atualiza situação de Fred e comenta futuro de joia tricolor

​A torcida do ​Fluminense recebeu uma boa e uma má notícia neste sábado (18). Em entrevista concedida ao canal ‘Esporte Interativo‘, o presidente do time carioca, Mário Bittencourt, abriu o jogo sobre duas situações que preocupam o torcedor tricolor para a sequência de 2020: a volta do maior ídolo contemporâneo do clube e a possível despedida precoce de uma joia ainda em formação. Sobre o ídolo, o panorama é animador, ao menos é o que o mandatário garante.

“ Resolvendo a questão jurídica, nada vai impedir essa volta. De zero a 10, hoje é 8. E depois da paralisação é 10. Conto com o apoio da nossa torcida. Fred se tornou um amigo, nos falamos sempre. Absurdo ter saído, mas saiu. Da era moderna, junto com Thiago Silva, são os dois maiores jogadores do clube. Ele sempre me chamou de presidente mesmo antes de eu ser. Ele tem o desejo de retornar, clube que mais se identificou na vida. É apaixonado, se emociona, chora pelo Fluminense. Tem uma eterna gratidão pela nossa torcida por causa da recepção que teve após retorno da Copa 2014 (…) Farei tudo dentro das possibilidades para trazer”, afirmou.

Ao passo que uma referência caminha para retornar às Laranjeiras, uma joia de Xerém parece viver seus ‘últimos momentos’ como jogador tricolor: a conjuntura de crise pode antecipar a venda de Marcos Paulo, atacante de 19 anos que é o maior ativo do atual elenco.

“ Uma das poucas fontes de receitas que o clube tem hoje é a venda de jogadores. Sem a pandemia era isso, com a pandemia é mais ainda. Se abrir o mercado, certamente vamos pegar propostas por Marcos Paulo e outros. Na linha do que temos, é o atleta que receberá as melhores propostas. A tendência é que saia no meio ou no fim do ano, mas não é certo (…) Se tivermos uma boa proposta, que a ajude o clube a sobreviver, a gente vai ter que fazer “, cravou.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.