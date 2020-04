Presidente do Galo fala sobre dívida milionária e pede empatia da FIFA: “Não é fácil”

​Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Atlético-MG vai precisar desembolsar R$ 10 milhões para pagar a Udinese, da Itália, pela compra do meia-atacante Maicosuel, em 2014. O alvinegro tem até o final do mês para quitar a dívida ou pode ser punido pela FIFA. As informações são do portal ‘​Super Esportes’.

Em entrevista à ‘Rádio Itatiaia’, Sérgio Sette Câmara, presidente do Galo, falou sobre a situação e cobrou mais empatia da FIFA. “Desde que assumi o Atlético, fizemos quase R$ 50 milhões em pagamentos na FIFA. Temos demonstrado responsabilidade de gestão. O Atlético não é clube que dá calote, o Atlético cumpre seus compromissos”, desabafou.

Em seguida, o mandatário disse que não se sente reconhecido pelo trabalho de reestruturação do Atlético. “Já estamos há algum tempo fazendo um trabalho no Atlético de reestruturação, vocês sabem disso. Quem acompanha mais de perto o Atlético sabe o quanto eu tenho trabalhado para diminuir nossa dívida. Recebi herança grande de dívida do passado e estou tentando reajustar. Não é fácil”, pontuou.

Sérgio Sette Câmara diz que vai seguir com sua linha de trabalho, independentemente de ser bem-visto ou não. “Tenho uma gestão séria, correta, estamos tentando ajustar as contas do Atlético a duras penas devido às dificuldades que estamos encontrando”, declarou. “Sair pagando jogador na Fifa não dá ibope. O que dá ibope é sair contratando jogador, não pagar e ganhar título”, acrescentou.

Por fim, o dirigente afirmou que o Atlético vem evoluindo e que a equipe vai superar os impactos causados pelo COVID-19. “Agora que estávamos começando a dar uma respirada, veio essa questão do coronavírus. Mas quando for embora, tenho certeza que nossa torcida nos ajudará bastante. Vamos voltar a respirar no fim do ano, em uma situação bem equilibrada”, concluiu.

