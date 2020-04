Primeiras cestas básicas arrecadadas pela Live Penedo Solidário são entregues em Penedo

A última e mais importante etapa do projeto Live Penedo Solidário deu início neste sábado, 18 de abril, mais precisamente no bairro Santo Antônio, popularmente conhecido como Barro Vermelho.

Os integrantes do ‘Mãos que Abraçam‘ começaram a ensacolar as cestas básicas e já distribuíram dezenas delas, na tarde deste sábado. Nas sacolas existem produtos de higiene e limpeza, além de alimentos que servirão para amenizar o sofrimento de famílias carentes da cidade penedense, principalmente aquelas que de uma certa forma foram atingidas (economicamente) pelo novo coronavírus (COVID-19).

A live solidária aconteceu nesta última quarta-feira, 15 de abril, e contou com a apresentação do grupo D2. Durante mais de 4h de show ao vivo, a Live Penedo Solidário arrecadou mais de uma tonelada de alimentos. As doações são feitas pelo projeto Mãos que Abraçam que trabalhou em parceria com o site Boa Informação, Grupo D2, Alan Sonorização e DJ Grude.

Além de famílias carentes, pessoas que trabalham com eventos também serão agraciadas, pois, as mesmas se encontram totalmente sem conseguir renda devido ao isolamento social:

“Queremos doar também para as pessoas que vivem da música, rounders, técnicos, todos aqueles. Eles foram os primeiros a pararem e com certeza serão os últimos a voltarem a trabalhar durante esta pandemia.” disse Dan Souza, vocalista do Grupo D2.

Da Redação