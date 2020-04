Príncipe Louis é só fofura no aniversário de dois anos. Veja!

O fofurômetro definitivamente explodiu, essa semana, quando se trata do perfil oficial da família de Príncipe William e Kate Middleton, no Instagram.



Tudo porque, por meio da rede social, foram compartilhadas novas fotos pra lá de encantadoras do herdeiro caçula do famoso casal, Príncipe Louis, que, aliás, está completando dois aninhos de vida.



Na frente das câmeras, o menino deixou à mostra toda a simpatia e o carisma que já possui, mesmo com a pouca idade.



Ele também foi clicado, pela própria mãe, com as mãos cobertas de tinta colorida e se divertindo pra valer, o que só encantou, ainda mais, os internautas.



Como não podia deixar de ser, bastaram apenas poucos minutos para que vários seguidores registrassem, nos comentários da própria postagem, diversas mensagens de carinho e felicitações para o especial aniversariante.



Além do Príncipe Louis, os Duques de Cambridge são pais do Príncipe George e da Princesa Charlotte, que estão com seis e quatro aninhos, respectivamente.



Parabéns para esta fofura!















Ação do bem



Por conta do combate ao novo coronavírus, que causou uma pandemia em todo o mundo, muitas campanhas e ações estão sendo feitas pelo mundo contra a covid-19.



Uma delas é a campanha Aplausos aos Cuidadores, que consiste em homenagear os médicos e profissionais da saúde que estão se arriscando pelo bem comum das pessoas.



Diversas personalidades britânicas aderiram a ação, inclusive o atual James Bond, Daniel Craig, além do Príncipe Charles e dos netos George, Charlotte e Louis, filhos de Kate Middleton e do Príncipe William.



“A todos os médicos, enfermeiros, prestadores de cuidados, clínicos gerais, farmacêuticos, voluntários e outros funcionários do Serviço Nacional de Saúde que trabalham incansavelmente para ajudar as pessoas afetas pelo Covid-19. Aplausos para nossos cuidadores”, foi a legenda da publicação em favor da campanha.



