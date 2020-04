Prior vai ganhar réplica do Big Fone: ‘Vai tocar na minha casa’

Se tem uma alternativa que pode movimentar o jogo, esse é o Big Fone. O temido telefone do reality show nem tocou tanto nesta temporada, mas foi um dos protagonistas em alguns momentos.



BBB20: Rafa Kalimann mostra reencontro com os pais, após reality



A vez em que Petrix atendeu já causou polêmica, pois ele teria empurrado Pyong para conseguir atender o telefone, mas Prior foi o grande protagonista quando o assunto é o Big Fone.



Além de ter atendido uma vez, quando corria de meias na disputa com Pyong, Felipe Prior ainda fez alguns “plantões” por lá, esperando que ele tocasse novamente. E tal “amor” pelo aparelho deu resultado.



Manu Gavassi encontra fã na porta do hotel e dá presente



O ex-BBB contou que vai ganhar uma réplica do Big Fone da empresa que faz os revestimentos do BBB, a Inox Color.



BBB20: Finalistas viram personagens de Os Simpsons, na web



“Vou colocar o Big Fone na minha sala, e a gente vai fazer uma gravação. Minha ideia é fazer um desafio: quem atende primeiro? Vai vir novidade. Esse Big Fone vai tocar na minha casa, só para avisar”, disse ele, aos risos.



“Ele fez eu ficar três dias sem dormir. Fez eu acordar pulando da cama achando que estava tocando. Nada mais justo do que ele estar em casa”, comentou Prior.



Daniel, do BBB20, sobre ataques virtuais: ‘Gente que só sabe odiar’



Rapaziada teve gente nos comentários, se propôs a fazer o big fone . Vou mandar foto da parede para ideias . Peço para que me mande um direct no insta quem quiser mesmo fazer . Ou pessoal dos fã clube me encaminhe o contato , vocês me ajudam muito kkkkk. Obg pic.twitter.com/aamyn9nL74



— Felipe Prior (@felipeprior) April 29, 2020