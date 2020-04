Prioridade de Pogba continua sendo o Real Madrid; trio de gigantes também está na mira

​ A prioridade do meia do ​Manchester United , ​Paul Pogba , continua sendo o ​Real Madrid para a próxima janela de transferências. Segundo informações d o 90min inglês, o jogador parece ter um sonho de integrar o elenco do time espanhol, que ainda têm interesse nele. O meio-campista de 27 anos, passou a maior parte da temporada passada lesionado, disputando apenas cinco jogos no campeonato inglês.

Com o desejo latente, o clube que já tentou a contratação do francês na última janela de transferências, mas não conseguiu chegar a um acordo com o time inglês, que pediu cerca de 150 milhões de euros (R$ 695 milhões), volta a aparecer como provável destino ao camisa 6.

Na ocasião, o time comandado por Zinedine Zidane ( que já afirmou ser um grande fã de Pogba) apresentou uma oferta de R$ 130 milhões, além do colombiano James Rodríguez.

O ex-clube Juventus , Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique também estão monitorando sua situação. No entanto, o preço para contratá-lo poderá ser um novo obstáculo. Os Red Devils continuam esperançosos de que ele ainda possa ficar e assinar um novo acordo – isso não é impossível, como o agente Mino Raiola sugeriu em entrevistas recentes -, mas não é a preferência do atleta .

Apesar do otimismo do time inglês em relação à sua permanência, Pogba e seus representantes deixaram claro para o Manchester United em 2019 que seu desejo era partir, e essa continua sendo sua ambição.

Florentin Pogba , jogador e irmão de Paul Pogba, afirmou em entrevista recente ao programa ‘El Chiringuito’ que gostaria de ver o atleta do Manchester United vestindo a camisa do Real Madrid na próxima janela de transferências.

“Durante as janelas, sempre se fala. Eu sempre vou dizer o mesmo; d igo mais uma vez: quero que meu irmão jogue no Real Madrid”.

Apesar da consolidação de Fede Valverde no meio campo do time merengue, o técnico Zidane ainda gostaria de contar com Pogba.