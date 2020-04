Processo seletivo CISAMVI SC 2020 abre vaga para Médico! Até R$ 7.576,96!

Edital oferta uma vaga no cargo de Médico Regulador/ Auditor na autarquia municipal

EDITAL publicado. Em Santa Catarina, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí (Cisamvi) faz saber aos interessados a abertura de uma vaga de nível superior no cargo de Médico Regulador/ Auditor. O salário oferecido será de R$ 7.576,96, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 14 de abril de 2020, via e-mail: [email protected] Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo consistirá com apenas análise da experiência profissional do candidato. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

