Processo seletivo Consórcio CEMMIL SP 2020: EDITAL e Inscrição! Até R$ 1.947,00!

Em São Paulo, o Consórcio Intermunicipal CEMMIL Saneamento Ambiental faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preencher 11 vagas em cargos de nível fundamental.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 02/2020: Serviços Gerais; Vigilante; Motorista; Operador de Máquinas;

EDITAL nº 03/2020: Mecânico Geral; Operador de Roçadeira Manual (5); Eletricista (2); Motorista; Operador de Máquinas (2); e Pedreiro (2).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.090,00 a R$ 1.947,00, por carga horária de 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 10 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Universal de Desenvolvimento Social (IUDS). O valor da inscrição está fixado em R$ 15,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais; mais prova prática para algumas funções. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 24 de maio de 2020.

Informações do concurso