Processo seletivo HBO MG 2020: EDITAL e Inscrição! Salários de até R$1.982,32!

EDITAL publicado. Em Minas Gerais, o Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) na cidade de Belo Horizonte, faz saber aos interessados a abertura de novos editais de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Técnicos de Enfermagem e Fisioterapeutas respiratórios. Os salários oferecidos variam entre R$1.849,65 a R$1.982,32, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 30 de abril, para o cargo de Técnico em Enfermagem e até o dia 08 de maio para o cargo de Fisioterapeutas respiratórios, ambos de deverão fazer a inscrição de forma presencial, na sede do hospital, no setor de Gerência de Pessoas e do Trabalho (Anexo Administrativo na Av. José Bonifácio s/n, Bairro São Cristóvão – BH/MG).

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos e experiência profissional (caráter classificatório e eliminatório). A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso