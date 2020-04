Processo seletivo Hospital das Forças Armadas HFA DF 2020: Saiu EDITAL!

Edital oferta 49 vagas de níveis médio, técnico e superior; Inscrições até 17 de abril de 2020

Saiu EDITAL! O Hospital das Forças Armadas (HFA) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 49 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior para atuarem no enfrentamento da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As vagas destinadas são para os cargos de Médico Clínica Médica com experiencia em UTI (3); Técnico em Enfermagem com experiência em UTI (20); Enfermeiro com experiência em UTI (8); Nutricionista (1); Fonoaudiólogo (1); Técnico em Farmácia (2); Técnico em Nutrição (1); Técnico em Laboratório (3); Fisioterapeuta (6) e Farmacêutico (4). Os salários oferecidos variam entre R$ 3.438,37 a R$ 4.963,43, por carga horária de 24h a 36h semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 15, 16 e 17 de abril de 2020, via envio de currículo para o e-mail [email protected] O processo seletivo consistirá com apenas análise curricular (caráter classificatório e eliminatório).

Informações do concurso