Processo seletivo IPE Saúde RS 2020: EDITAIS publicado! Salários de até R$ 4.697,20!

Edital tem 27 vagas de nível superior na unidade de Porto Alegre; Inscrições até 11 de maio de 2020

Saiu EDITAL. O Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE Saúde) faz saber aos interessados a abertura de um novos editais (nº 01 e 02/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 27 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 01/2020: Analista em Gestão de Saúde, nas áreas de Ciências Jurídicas e Sociais ou Direito/Advogado (2); Enfermagem (5) e Ciências Contábeis/Contabilidade (1); Farmácia/Biomedicina/Bioquímica (2); Ciências Atuariais (2); Engenharia da Computação, Sistemas de Informação e/ou Ciência da Computação (3); Administração (3).

EDITAL nº 02/2020: Perito e Auditor médico (9).

Os salários oferecidos variam entre R$ 4.071,95 e R$ 4.697,20, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de abril até às 23h59 do dia 11 de maio de 2020, via mediante envio de toda documentação especificada no edital via endereço eletrônico: [email protected]

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise dos títulos (caráter classificatório). A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



Informações do concurso