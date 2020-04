Processo seletivo para área da saúde em Mercedes (PR): Inscrições até hoje!

Encerram hoje (23/04) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS – Edital 02/2020) da Prefeitura de Mercedes, no Paraná. O processo seletivo visa à formação de cadastro de reserva de profissionais para atuar no combate à pandemia de Coronavírus no município. As oportunidades são para os cargos de técnico de enfermagem, enfermeiro e médico clínico geral plantonista.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente online no site da prefeitura entre às 08h do dia 14 de abril de 2020 às 17h do dia 23 de abril de 2020. O valor da inscrição é de R$ 30,00.

Para o cargo de técnico de enfermagem a carga horária de trabalho é de 36 horas semanais, com remuneração no valor de R$ 2.543,34. Para enfermeiro são 36 horas semanais e salário de R$ 3.865,08. Para médicos, a jornada de trabalho será pelo regime plantonista, os profissionais trabalharão em uma escala de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, a remuneração será de R$12.582,43.

A seleção compreenderá apenas a realização de prova de títulos, de caráter classificatório. O resultado do Processo Seletivo Simplificado, com a classificação dos candidatos, será divulgado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mercedes, em Edital próprio, e no site da prefeitura, na data provável de 05 de maio de 2020.