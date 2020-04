Processo seletivo Prefeitura de Itinga MG 2020: EDITAL suspenso temporariamente

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Itinga retifica edital de concurso público para preenchimento de 44 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico, superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, o processo seletivo foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor EFII – Educação Física (1); Professor EFII – Língua Portuguesa (1); Professor EFII – Matemática (1); Monitor de Creche (4); Motorista D (5); Pedreiro (1); Assistente Social (2); Auxiliar Administrativo (5); Farmacêutico (1); Orientador Social (2); Pedagogo (1); Professor EFI (3); Enfermeiro (1); Fiscal Municipal (1); Professor EFII – Inglês (1); Professor EI (1); Servente Escolar (6); Técnico Em Enfermagem (2); e Auxiliar de Serviços Gerais (5).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.557,74, por carga horária 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em ocorreriam a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 de abril de 2020 a 21 de maio de 2020, no site oficial da Leandro Lima Assessoria Pública. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos. As avaliações seriam aplicadas no dia 14 de junho de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso