Processo seletivo Prefeitura de João Costa PI 2020: EDITAL retificado novamente

No Estado do Piauí, a Prefeitura Municipal de João Costa retifica edital de processo seletivo para preenchimento de 64 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o processo seletivo teve seu cronograma suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

Retificação II – Houve modificações no salário e na carga horária de algumas das oportunidades ofertadas.

Ao todo, são ofertadas 64 vagas distribuídas entre entre as Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Pecuária, Ação e Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde e Saneamento, Secretarias Municipais de Administração e Planejamento, Educação. Confira:

–> Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – Operador de Maquinas Pesadas (1); Engenheiro Civil (1); e Motorista II – Categoria D (1);

–> Secretaria Municipal de Educação – Professor Classe B área – Inglês (2); Professor Classe B área – Língua Portuguesa (2); Professor Classe B área – Ciências da Computação (1); Merendeira (3); Motorista II – Categoria D (4); Nutricionista (1); Cuidador Infantil (2); Psicopedagogo (1); Professor Classe B área – Matemática (2); Professor Classe B área – Educação Física (1); e Professor Classe B Educação Infantil área Pedagogia (4);

–> Secretaria Municipal de Administração e Planejamento – Técnico Contábil (1); Técnico em Informática (1); Auxiliar de Serviços Gerais (2); e Motorista I – Categoria B (1);

–> Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária – Engenheiro Agrônomo (1);

–> Secretaria de Saúde e Saneamento – Enfermeiro (1); Técnico em Enfermagem (2); Assistente Social (1); Nutricionista (1); Médico Veterinário (1); Auxiliar de Serviços Gerais (3); Agente Comunitário de Saúde – ACS (1); Agente de Combate a Endemias (2); Auxiliar de Consultório Dentário (1); Dentista – PSB/ Saúde Bucal (1); Dentista Ambulatorial (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Educador Físico (1); Motorista I – Categoria B (2); Motorista II – Categoria D (2); Agente Comunitário de Saúde – ACS (3); e Psicólogo (1);

Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social – Operador Sistema de Informação – Programas Sociais (1); Assistente Social (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); Psicólogo (1); Orientador Social (1); e Motorista I – Categoria B (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 a R$ 2.557,74, mais benefícios especificados no edital.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 14 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Gabriel Excelência. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 110,00.

Provas

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos); mais prova de títulos para cargos de nível superior. As avaliações foram aplicada no dia 16 de fevereiro de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso