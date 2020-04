Processo seletivo Prefeitura de Lagoa Santa MG 2020: EDITAL e Inscrição!

Edital oferta vagas de níveis médio/técnico e superior na Secretaria Municipal

A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa MG faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis médio/técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico de Saúde Bucal; Auxiliar de Saúde Bucal; Farmacêutico; Técnico de Enfermagem da Família e Comunidade; Técnico de Enfermagem; Médico Psiquiatra; Médico da Família e Comunidade – Cardiologista; Médico da Atenção Domiciliar – Clínico Geral; Médico da Família e Comunidade; Médico da Família e Comunidade – Ginecologista; Médico Clínico Geral; Enfermeiro – 40 horas; Médico Psiquiatra – Infantil; Médico Psiquiatra – 20 horas; Terapeuta Ocupacional; Enfermeiro; e Psicólogo.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 6h59min do dia 30 de abril de 2020, no site da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo contará com apenas de curricular, conforme os critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

