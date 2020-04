Processo seletivo Prefeitura de Nova Canaã do Norte MT 2020: Agente de Saúde

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preencher 23 vagas de nível médio completo na Secretaria de Saúde.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (18 vagas) e Agente de Combate às Endemias (5 vagas). O salário oferecido será de R$ 1.400,00, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 14 de abril até as 23h do dia 3 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora SOS Assessoria. O valor da inscrição está fixada em R$ 50,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos. As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 17 de maio de 2020.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso