Processo seletivo Prefeitura de Pimenta Bueno RO 2020: Agente Administrativo

Edital oferta 04 vagas de nível médio completo; Inscrições até 23 de abril de 2020

Em Rondônia, a Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 06/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 04 vagas no cargo de Agente Administrativo. O salário oferecido será de R$ 1.071,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 10h do dia 23 de abril de 2020, no endereço eletrônico via e-mail: [email protected]

O processo seletivo contará com apenas análise de títulos e experiência. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

