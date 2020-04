Processo seletivo Prefeitura de Rio Grande RS 2020: Salários de até R$ 3.748,42!

Edital tem vagas de níveis médio e superior; Inscrições até 16 de abril de 2020

A Prefeitura Municipal de Rio Grande RS abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas em cargos de níveis médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Engenheiro Químico; Médico Generalista; Biólogo; Vigilante Sanitário; e Engenheiro Agrônomo. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.126,06 a R$ 3.748,42, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVA

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 8 a 16 de abril de 2020, via preenchimento de ficha de inscrição disponível no endereço eletrônico oficial da prefeitura municipal, e encaminhada para o e-mail [email protected] O processo seletivo consistirá com apenas análise de currículo.

Informações do concurso