Processo seletivo Prefeitura de Santa Luzia D’Oeste RO 2020 abre vagas em todos os níveis

EDITAL publicado. Em Rondônia, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia D’Oeste abriu novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 37 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municial.

As vagas destinadas são para os cargos de Médico Clínico Geral PSF (1); Médico Ginecologista; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Agente Administrativo (1); Agente do PACS; Fiscal Tributário; Fiscal de Obras e Postura (1); Fiscal Sanitário (1); Advogado 40h; Advogado 20h (1); Analista de Sistemas; Assistente Social (1); Auditor (1); Contador (1); Enfermeiro (1); Cuidador da Casa da Criança (2); Artífice de Pedreiro; Artífice em Copa e Cozinha; Auxiliar de Serviços Gerais (2); Braçal; Coveiro (1); Gari (1); Inspetor de Pátio de Escola (1); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico/Bioquímico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Gestor Hospitalar; Médico Clínico Geral (1); Professor Pedagogo; Psicólogo Clínico (1); Psicólogo Educacional (1); Psicopedagogo (1); Técnico em Saúde Bucal (1); Assistente de Controle Interno (1); Monitor Transporte Escolar (2); Motorista Veículos Leves (1); Motorista Veículo Pesado (1); Técnico de Enfermagem (1); Técnico em Radiologia (1); Operador Trator de Pneu; Vigia; Operador de Retroescavadeira; Operador de Escavadeira Hidráulica; Operador de Máquina Patrol; Operador de Pá Carregadeira (5).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 a R$ 7.000,00, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 11 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da IBADE. O valor da inscrição oscila entre R$50,00 a R$90,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas;

–> Prova prática para alguns cargos;

–> Prova de títulos;

As avaliações serão aplicadas aplicadas em data provável no dia 07 de junho de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso