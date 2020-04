Processo seletivo Prefeitura de São Martinho SC 2020 tem inscrições prorrogadas

Localizado a 181 km da capital Florianópolis/SC, a Prefeitura Municipal de São Martinho retifica edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível fundamental e superior.

Conforme o documento de retificação, o processo seletivo teve suas inscrições prorrogadas e agora vai até o dia 20 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora UNIBAVE ou site da Prefeitura Municipal. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Social; Enfermeiro; Agente Comunitário de Saúde; Odontólogo – ESF; Motorista; Pedreiro; Agente de Conservação e Manutenção; e Psicólogo – NASF. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.051,07 e R$ 4.005,36, por jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, atualidades, informática e conhecimentos específicos; mais prova prática para os cargos de Agente de Conservação e Manutenção, Pedreiro e Motorista.

As avaliações serão realizadas no dia 03 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso