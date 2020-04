Processo seletivo Prefeitura de Taquaritinga SP 2020 tem inscrições reabertas!

Edital tem vagas de nível superior em diversas especialidades na Secretaria Municipal de Educação

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Taquaritinga retifica edital de processo seletivo simplificado que visa o preenchimento de vagas em diversas especialidades como Professor.

Conforme o documento de retificação, o processo seletivo teve suas inscrições reabertas e agora os candidatos poderão se inscrever entre o período de 03 a 08 de abril de 2020, no site da Valespe Concursos e Consultoria. A taxa de inscrição está fixado em R$ 40,00.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Educação Básica – anos finais do Ensino Fundamental, entre as seguintes disciplinas: Português, Matemática, Arte; Ciências; Educação Física; Geografia; História; e Inglês; Professor de Educação Especial – Interlocutor de Libras; Professor de Educação Básica: Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; e Professor de Educação Especial – Educação Especial.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; mais prova prática para o cargo de Professor de Educação Especial – Interlocutor de Libras; e prova de títulos (para todos).

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 26 de abril de 2020. A seleção terá validade para o ano letivo de 2020, com possibilidade de prorrogação para o ano letivo de 2021.

