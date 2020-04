Processo seletivo Prefeitura do Rio de Janeiro RJ 2020: Salários de até R$ 6.892,06!

Edital tem 37 vagas de nível superior no cargo de Médico em diversas especialidades

A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro RJ faz saber aos interessados a abertura de um novo processo seletivo simplificado para preencher 37 vagas de nível superior no cargo de Médico em diversas especialidades.

As oportunidades são para cargos:

Hospital Piedade – Médico Clínico (1) e Médico Intensivista Adulto (2);

Hospital Souza Aguiar – Médico Intensivista Adulto (9);

Materno-Infantil Leila Diniz – Pediatria (3);

Hospital Municipal Jesus – Intensivista Infantil (3);

Policlínica Rodolpho Rocco: Médico Clínico (1);

Maternidade Herculano Pinheiro – Obstetrícia (1) e Pediatria (2);

Maternidade Carmela Dutra – Anestesiologia (1); Obstetrícia (1); Pediatria (1);

Hospital Salgado Filho – Médico Clínico (6) e Médico Intensivista Adulto (1);

Hospital Francisco da Silva Telles – Médico Clínico (3) e Pediatria (3);

Os salários oferecidos chegam até R$ 6.892,06, por carga horária de 24 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 3 a 6 de abril de 2020, mediante o preenchimento de formulário. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo consistirá com apenas análise de currículo, com resultado previsto para o dia 8 de abril de 2020. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

