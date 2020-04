Processo seletivo Prefeitura Municipal de Bonfim RR 2020: EDITAL e Inscrição!

No Estado de Rondônia, a Prefeitura Municipal de Bonfim divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 21 vagas em cargos de níveis médio e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos:

Programa Bolsa Família: Entrevistador (2); e Cadastrador (2);

Programa Criança Feliz: Visitador (3); e Supervisor (1);

Cras: Orientador Social (1); Agente Administrativo (1); Assistente Social (1); e Psicólogo (1);

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo: Facilitador (2);

Cras – Volante: Assistente Social (1), Psicólogo (1) e Orientador Social (1);

Creas: Orientador Social (1); Agente Administrativo (1); Assistente Social (1); e Psicólogo (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 ou R$ 1.500,00, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 e 30 de abril de 2020, na Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social – SMTPS, sala anexa à Prefeitura, localizada na Avenida Rodrigo José da Silva, Nº 37, no horário das 8h às 12h.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas análise de currículos, entregue na Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social – SMTPS, sala anexa à Prefeitura, que fica na avenida Rodrigo José da Silva, Nº 37, no horário das 8h às 12h.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso