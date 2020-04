Processo seletivo Prefeitura Municipal de Brejinho PE 2020: Salários de até R$ 2.500,00!

No Estado de Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Brejinho abriu novo processo seletivo simplificado para preenchimento de 02 vagas em cargos de Médico Plantonista; Médico do Trabalho (1); Médico ESF (1); e Enfermeira.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.350,00 a R$ 2.500,00, por carga horária de 04 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 14 de abril de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Brejinho, situada na rua Severino da Costa Nogueira, Nº 153, Centro, no horário das 8h às 12h, ou via e-mail: [email protected]

PROVAS

O concurso consistirá com apenas análise curricular, mais atribuições disponibilizado no edital. A seleção é válido por 03 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso