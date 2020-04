Processo seletivo Prefeitura Municipal de Ferreiros PE 2020

A Prefeitura Municipal de Ferreiros PE faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de 09 vagas em cargos de níveis fundamental e médio na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de visitador do programa criança Feliz (2); visitador do Programa Criança Feliz (2); operador de maquinas pesadas (2); tratorista (1); agente de endemias (4).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 e R$ 1.500,00, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 09 de abril de 2020, via entrega do formulário de inscrição por meio de serviço postal especificado no edital ou presencialmente, na a sede da Prefeitura, situada na Avenida Francisco Freire da Silva, Nº 32, centro, no horário das 8h30 às 11h, em dias úteis.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas avaliação curricular (caráter classificatório) e entrevista profissional (caráter eliminatório), prevista para acontecer no dia 14 de abril, no horário das 8h30 às 12h.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso