Processo seletivo Prefeitura Municipal de Ipatinga MG 2020: Médico Clínico

Edital consta com 13 vagas de nível superior e salários de até R$ 9.904,80

A Prefeitura Municipal de Ipatinga em Minas Gerais, abriu novo processo seletivo simplificado para preencher 13 vagas em cargo de Médico Clínico para atuação nas áreas: Programa Estratégia de Saúde da Família (3) e Programa Saúde na Hora (10). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 4.758,99 e R$ 9.904,80, por 20h e 40h semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 08 horas do dia 08 de abril de 2020, via formulário. O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos (caráter classificatório) e exame médico.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso