Processo seletivo Prefeitura Municipal de Jaciara MT 2020 tem EDITAL retificado

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Jaciara retifica edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, fica alterado o conteúdo programático específico para o cargo de Professor – licenciatura plena em história.

As vagas destinadas são para os cargos de Apoio administrativo educacional – cozinheira; Apoio administrativo educacional – vigia; Apoio administrativo educacional; Auxiliar de desenvolvimento infantil (com atesto); Oficial administrativo; Técnico administrativo educacional; Operador/Motorista de veículos e máquinas I – CNH cat. D; Auxiliar de desenvolvimento infantil (com atesto ou curso livre); Nutricionista; Auxiliar de desenvolvimento infantil; Técnico administrativo educacional; Auxiliar de desenvolvimento infantil (formação em braille); Instrutor técnico de artes; Instrutor técnico da DEL e Professores de licenciatura Plena em pedagogia ou normal superior; matemática; ciências biológicas/da natureza; história; geografia; educação física; letras/português; letras/português/inglês.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.624,06, por jornada de trabalho de 24 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 20 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora Método Soluções Educacionais. Os salários oferecidos variam entre R$ 40,00 a R$ 90,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática e lógica, e conhecimentos gerais e específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 03 de maio de 2020.

A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



Informações do concurso