Processo seletivo Prefeitura Municipal Toledo PR abre 52 vagas em todos os níveis

Localizado a 541 km da capital Curitiba/PR, a Prefeitura Municipal de Toledo faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 04/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 52 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e de nível superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Médico T6 I – clínico geral (6); Técnico em enfermagem (36); Auxiliar em serviços gerais I (6); e Cozinheiro I (4). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.237,92 a R$ 14.877,89, por jornada de trabalho de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 e 17 de abril de 2020, via preenchimento do Requerimento de INSCRIÇÃO, o qual deverá ser protocolizado no setor de Protocolo da Prefeitura do município, situado na r+Rua Raimundo Leonardi, Nº 1586, no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, em dias úteis.

O concurso consistirá com apenas avaliação curricular e prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório), que devem ser entregues no ato da inscrição.

Informações do concurso