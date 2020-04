Processo seletivo RIOSAÚDE 2020: Salários de até R$ 3.927,80!

Edital tem 119 vagas de nível superior para atuação na Área da Saúde

EDITAIS publicado. A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RIOSAÚDE) faz saber aos interessados a abertura de novos editais (nº 61 e 62/2020) de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 119 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos:

EDITAL nº 61/2020: Pediatra (60 vagas); Psiquiatra (5 vagas) e Médicos: Clínica Médica (24 vagas); EDITAL nº 62/2020: Enfermagem da Atenção Primária – CAP (30)

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (Riosaúde) torna público dois Processos Seletivos que visam à contratação de 119 profissionais da saúde que tenham ensino superior. Os salários oferecidos variam entre R$ 3.895,50 e R$ 3.927,80, por carga horária de 12 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 08 a 12 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial do RIOSAÚDE. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo consistirá com apenas análise de currículo, mediante observância dos critérios de pontuação dos candidatos, definidos no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso