Processo seletivo SAAE de Ibiraçu ES 2020: Salários de até R$ 1.529,39!

Edital uma vaga de Auxiliar Administrativo; Inscrições entre 28 a 29 de abril de 2020

EDITAL publicado! No Estado do Espírito Santo, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) da cidade de Ibiraçu, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de uma vaga no cargo de Auxiliar Administrativo. O salário oferecido será de R$ 1.529,39, por carga horária de 40h semanais

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 de abril (a partir das 09h) até às 16h do dia 29 de abril de 2020.

O processo seletivo consistirá com apenas declaração de informações (caráter classificatório e eliminatório), que deverão ser comprovadas para efeitos de contratação.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso