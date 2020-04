Processo seletivo SAD e UPE 2020 abre 42 vagas na Área da Saúde! Até R$ 9.886,16!

Edital tem 42 vagas de nível superior para combate a pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus)

No Estado de Pernambuco, a Secretária de Administração (SAD) e a Universidade de Pernambuco (UPE), divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 42 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Médico Intensivista Pediátrico (8 vagas); Médico Intensivista Adulto – Diarista (10 vagas) e Médico Intensivista Adulto – Plantonista (24 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 6.050,33 ou R$ 9.886,16, por carga horária de 20 a 24 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 8h do dia 5 de maio de 2020, por meio do site UPENET. Segunda o edital, as inscrições só serão encerradas quando atingir o limite de habilitados para o certame.

As convocações serão realizadas a partir do dia 6 de maio até o preenchimento das vagas ofertadas. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso