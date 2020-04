Processo seletivo SEAD GO 2020: Saiu novo EDITAL com 47 vagas! Até R$ 4.665,82!

Saiu EDITAL! No Estado de Goiás, a Secretaria de Estado da Administração (SEAD) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 02/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 47 vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Arquiteto e Urbanista (1); Engenheiro Civil – I (8); Engenheiro Civil II (1); Engenheiro Civil – IV (4); Engenheiro Civil Tecnólogo em Vias – I, II e III (30); Engenheiro Eletricista (1); Engenheiro Mecânico (1); Engenheiro Civil – III (1).

O salário oferecido será de R$ 4.665,82, mais R$ 500,00 de auxílio-alimentação. As lotações serão na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) por tempo determinado de no máximo seis meses.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de abril de 2020, no endereço eletrônico do site Escola de Governo. O processo seletivo consistirá com apenas análise curricular e entrevista.

O candidato deverá enviar os documentos exigidos para o cargo/função escolhido, dos cursos complementares, formação acadêmica e experiências profissionais, entre os dias 21 de abril (a partir das 18h) até às 23h59min do dia 22 de abril, para o e-mail: [email protected] As entrevistas ocorrerão por videoconferência ou videochamada.

A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso