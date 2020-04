Processo seletivo Secretaria de Saúde de Olinda PE 2020 abre 22 vagas! Até R$7mil!

Edital consta com vagas de nível superior na Área da Saúde e salários de até R$ 7.000,00

EDITAL publicado. No Estado do Pernambuco, a Secretaria de Saúde de Olinda anuncia novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 22 vagas em cargos de nível superior.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Médico Esf/Eap (18 vagas); Médico Psiquiatra (2 vagas); e Médico Clínico de Urgência e Emergência Plantonista (2 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 6.500,00 a R$ 7.000,00, por carga horária de 24 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 9 de abril de 2020, via e-mail: [email protected], seguindo as orientações do edital.

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos e comprovação de experiência. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

