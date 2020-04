Processo seletivo SESAP RN 2020: Último dia de inscrição para 888 vagas

Edital tem vagas de níveis fundamental, médio/técnico e superior

No Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria Estadual de Saúde (SESAP) encerra inscrições nesta segunda-feira, 06 de abril de 2020. O concurso visa o preenchimento de nada menos que 888 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Fisioterapeuta (69); Farmacêutico (36); Farmacêutico Bioquímico ou Biomédico (64); Médico Parecerista – Infectologista e/ou Pneumologista (22); Médico Plantonista (121); Maqueiro (84); Técnico em Enfermagem (200); Técnico em Radiologia (88); Enfermeiro (84); Higienista Hospitalar (84); e Médico Infectologista – Diarista (36). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a 4.081,49, por carga horária de 20 e 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 2 a 6 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da Secretaria. Não haverá taxa de inscrição

O processo seletivo consistirá com apenas análise da experiência profissional do candidato. A seleção é válido por 03 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso