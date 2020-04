Processo seletivo SESAU RO 2020: Saiu EDITAL com 430 vagas! Até R$12mil!

Saiu EDITAL. A Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (SESAU) anuncia um novo edital de concurso público para preenchimento de 430 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior para combater a pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

As vagas destinadas são para os cargos de Fonoaudiólogo Especialista em Fonoaudiologia Hospitalar (6); Médico Clínico Geral – 40hs (36); Assistente Social (6); Auxiliar de Serviços Gerais (27); Biomédico (2); Enfermeiro (57); Farmacêutico (12); Fisioterapeuta (39); Médico Cirurgião Torácico – 40 hs (1); Médico Pneumologista – 40 hs (1); Técnico em Laboratório (5); Técnico em Nutrição e Dietética (11); Médico Infectologista – 40hs (3); Médico Intensivista – 20hs (10); Médico Intensivista – 40hs(15); Médico Gineco-obstetra 40hs (5); Médico Gineco-obstetra 20hs (5); Técnico em Enfermagem (140); Técnico em Radiologia (15); Médico Radiologista – 40 hs (2); Motorista (5); Nutricionista (2); Psicólogo (3); Médico Pediatra – 20hs (10); e Médico Pediatra – 40hs (12).

As lotações serão nas cidades de São Francisco do Guaporé (27), Extrema (10), Porto Velho (282); Buritis (28); e Cacoal (83). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.450,91 a R$ 12.047,24, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever durante 24 horas do dia, ininterruptamente, desde as 10 horas do 1º dia de inscrição até às 23h59min do último dia de inscrição, no site oficial da SESAU.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

