Programa de Estágio Iconic: Inscrições até hoje!

Encerram hoje as inscrições para o Programa de Estágio Iconic – 2020 para Coordenador de Produção. O objetivo do Programa é que o estagiário possa desenvolver habilidades de negociação, relacionamento interpessoal, análise crítica e trabalho em equipe, através do aprendizado dos processos existentes na área.

As inscrições podem ser realizadas até hoje (22/04) no site do VAGAS. Os estagiários irão atuar na fábrica da Iconic na cidade de Osasco (SP) e receberão a bolsa no valor de R$1.750,00.

Requisitos desejáveis no estagiário:

Capacidade de análise;

Facilidade de relacionamento interpessoal e profissional;

Iniciativa;

Organização;

Fluência verbal e boa capacidade de comunicação;

Energia;

Usuário de micro informática (pacote office, internet);

Conhecimentos de inglês (intermediário).

Principais atividades do estagiário:

Emissões de relatórios gerencias em excel para acompanhamento;

Análise de Relatórios Gerenciais;

Operar sistemas de informações de produção;

Coleta de informações operacionais;

Organização e acompanhamento das rotinas administrativas do Depto;

Suporte na Gestão do Programa de Melhoria Contínua.

Benefícios: