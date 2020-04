Programa de estágio Klabin: Inscrições abertas até 22 de maio

Oportunidade de estágio para diversas áreas na empresa Klabin.

A Empresa Klabin possui 120 anos no mercado, com 18 unidades industriais no Brasil e mais de 19 mil colaboradores com atuação em quatro frentes: Florestal, Celulose, Papéis e Embalagens.

O Programa de Estágio Klabin 2020 iniciou as inscrições no dia 16 de março de 2020, os interessados em participar poderão se inscrever até o dia 22 de abril de 2020 no site da Eureca.

Pré-requisitos

Período de graduação: cursando a partir do segundo ano da graduação;

Disponibilidade para iniciar o estágio em abril/2020;

Disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais – com flexibilidade de horários.

Como participar

Antes de candidatar-se a uma vaga, leia com atenção a descrição. Escolha aquela com a qual você mais se identifica, lembrando que você só poderá se candidatar para uma única vaga. Caso tenha alguma dúvida, acesse ao F.A.Q do site, se mesmo assim você não encontrar a resposta, é só entrar em contato pelo e-mail [email protected]

Vagas

Atendente ao cliente I Angatuba – SP

Gente e Gestão I Jundiaí – SP

Manutenção Mecânica | Lages – SC

Produção – Engenharia Química | Correia Pinto – SC

Facilities | Telêmaco Borba

Manutenção Elétrica | Lages – SC

Manutenção | Horizonte – CE

Produção Industrial – Jundiaí I SP

Financeiro | São Paulo – SP

Manutenção Elétrica | Manaus – AM

Planejamento I Correia Pinto – SC

Produção | Horizonte – CE

Benefícios